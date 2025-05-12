В России передумали приватизировать известный коньячный завод

Интерфакс: Кизлярский коньячный завод исключили из плана приватизации до 2027 г.

Власти исключили АО «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ) из плана приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы. Об этом со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект о поправках к проекту федерального бюджета на указанный период сообщает «Интерфакс».

Как указывает агентство, в документе, в частности, говорится об уменьшении объема поступлений в федеральный бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности государства в том числе в связи с исключением ККЗ из прогнозного плана (программы) приватизации госимущества.

Завод был основан в 1885 году. В 2018-м одноименное ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие) было преобразовано в АО, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности. Причина, по которой власти передумали приватизировать одного из старейших и крупнейших в стране производителей бренди, журналистам пока неизвестна.

В план приватизации ККЗ включили год назад. В 2023-м и 2024-м предприятие получило чистую прибыль в размере 770,65 миллиона и 570,96 миллиона рублей соответственно.