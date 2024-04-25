Власти решили приватизировать Кизлярский коньячный завод

Кабмин включил Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024-2026 годы

Правительство России решило включить Кизлярский коньячный завод (ККЗ) в план приватизации на 2024-2026 годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина.

Основанное в 1885 году предприятие является одним из старейших российских производителей крепких спиртных напитков. В 2018 году одноименное ФГУП (Федеральное государственное унитарное предприятие) власти преобразовали в АО, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности.

В 2023 году ККЗ получил рекордную чистую прибыль в размере 770,65 миллиона рублей. Выручка коньячного завода выросла до 5,03 миллиарда рублей, что также оказалось историческим максимумом.

В середине марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что поступления в российский бюджет от приватизации в текущем году должны составить не менее 100 миллиардов рублей при запланированной сумме в 1 миллиард. Позднее в ведомстве уточнили, что увеличение поступлений обеспечит продажа национализированных по решению суда активов.