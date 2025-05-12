В России высказались об условиях встречи Путина и Зеленского на переговорах

Сенатор Климов: Встреча президентов не является целью переговоров по Украине

Прежде чем состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, необходимо понять, в каком формате должен пройти диалог в Стамбуле для урегулирования конфликта на Украине, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Сенатор напомнил о прошлой встрече переговорных групп в Стамбуле, когда стороны смогли прийти к проекту возможного договора, который был фактически согласован и предварительно парафирован. Это по его словам, доказывает эффективность такого формата диалога.

«Для того, чтобы этот сложный конфликт урегулировать, нужны не столько пафосные вещи, хотя без них не обойтись, сколько все-таки разговор на уровне тех людей, которые могут прийти к определенному пониманию одинакового будущего возможного текста. Сказанное не исключает встречи первых лиц, но это все-таки не главное. Главное, чтобы переговоры начались в конструктивном ключе», — отметил Климов.

Сенатор отметил, что сейчас необходимо, чтобы итоговый документ имел очевидные правовые последствия. Для этого с украинской стороны должны быть люди, наделенные соответствующими полномочиями, подчеркнул Климов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский написал, что 15 мая приедет в Стамбул и будет лично ждать там президента России Владимира Путина. До этого российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий.