В российском городе похитили фею

В Чайковском похитили скульптуру Феи Драже

В городе Чайковский Пермского края неизвестные похитили мини-скульптуру Феи Драже. Об этом стало известно РИА Новости.

Фигура персонажа знаменитого балета «Щелкунчик» Петра Чайковского появилась в российском городе несколько дней назад. Установка статуи Феи Драже и других героев произведений композитора приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского, который родился в располагающемся рядом с городом поселке.

В администрации Чайковского заявили, что полиция занялась поиском похитителей. Известно, что момент кражи фигуры удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения.

Ранее в Санкт-Петербурге установили необычную копию монумента «Родина-мать». В отличие от оригинала, фигура женщины оказалась обута в сандалии.