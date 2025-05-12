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15:06, 12 мая 2025Экономика

В российском городе похитили фею

В Чайковском похитили скульптуру Феи Драже
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе Чайковский Пермского края неизвестные похитили мини-скульптуру Феи Драже. Об этом стало известно РИА Новости.

Фигура персонажа знаменитого балета «Щелкунчик» Петра Чайковского появилась в российском городе несколько дней назад. Установка статуи Феи Драже и других героев произведений композитора приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского, который родился в располагающемся рядом с городом поселке.

В администрации Чайковского заявили, что полиция занялась поиском похитителей. Известно, что момент кражи фигуры удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения.

Ранее в Санкт-Петербурге установили необычную копию монумента «Родина-мать». В отличие от оригинала, фигура женщины оказалась обута в сандалии.

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