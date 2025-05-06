Петербуржцев возмутил необычный наряд «Родины-матери»

В Санкт-Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях

В Санкт-Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях. Необычный наряд монумента возмутил местных жителей, передает Telegram-канал «78 Новости».

Фигура появилась на площади Победы в Московском районе города. Статуя полностью повторяет знаменитый оригинал, установленный в Волгограде, за исключением обуви. В отличие от копии, настоящая «Родина-мать» босая.

Решение авторов «обуть» статую не понравилось петербуржцам. Они потребовали убрать скульптуру до Дня Победы. Администрация не прокомментировала инцидент, однако, по данным канала, неоднозначный монумент уже заменили на другую композицию.

Ранее в Вологодской области установили памятник Иосифу Сталину. Бюст стал второй фигурой в регионе, посвященной советскому лидеру.