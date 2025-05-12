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15:02, 12 мая 2025Россия

В Совфеде отреагировали на решение Польши закрыть генконсульство России в Кракове

Сенатор Климов о закрытии генконсульства РФ в Кракове: Польшу гложет русофобия
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сенатор Андрей Климов заявил, что Польшу гложет русофобия и диверсантов ей надо искать не в российских дипучреждениях. Так он отреагировал на закрытие генконсульства России в Кракове, чьи слова приводит газета «Взгляд».

«Если в Польше хотят бороться с диверсантами, то искать их следует вовсе не в наших дипломатических учреждениях. Я бы советовал этим политикам озаботиться деятельностью собственных граждан, незаконно находящихся на временно оккупированной территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он.

Политик отметил, что вместо заботы о своих гражданах Польшу гложет русофобия. По мнению сенатора, пока подобные руководители приходят к власти, страна будет находиться в небезопасном и неперспективном положении.

Климов также вспомнил, что Владимир Ленин помог Варшаве вернуть государственность, а Иосиф Сталин после Второй мировой войны расширил территорию Польши.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Краков из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

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