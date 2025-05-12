Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 12 мая 2025Россия

Военный медик раскрыл число раненых мирных жителей Курской области

ТАСС: Военные медики 810-й бригады помогли более 100 мирным в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военные медики 810-й бригады морской пехоты помогли более 100 мирным жителям в Курской области. Число раненых гражданских раскрыл врач с позывным Миф, передает ТАСС.

По данным агентства, бригада медиков работала на передвижном диагностическом комплексе. В их числе были боец, который ранее работал фельдшером на скорой помощи, а также военный хирург.

«Принимал гражданских. От нашего комбата был приказ — помогать гражданским всем, чем можем. Этим мы и занимались. И более сотни гражданских, наверное, которым мы помогли в медпункте», — заключил Миф.

Ранее военный медик с позывным Боцман заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область негативно сказалось на здоровье и психологическом состоянии жителей. Он уточнил, что были нарушены логистика и обеспечение мирных жителей квалифицированной медицинской помощью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

    Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

    Жена российского миллиардера опубликовала снимок в крошечном бикини

    Соратник Кадырова обратился с призывом к россиянам

    Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

    Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

    Военкор заявил о продолжающих поддерживать напряжение в Курской области бойцах ВСУ

    Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания

    Армия России получила новые Су-35С

    Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости