Военный медик раскрыл число раненых мирных жителей Курской области

ТАСС: Военные медики 810-й бригады помогли более 100 мирным в Курской области

Военные медики 810-й бригады морской пехоты помогли более 100 мирным жителям в Курской области. Число раненых гражданских раскрыл врач с позывным Миф, передает ТАСС.

По данным агентства, бригада медиков работала на передвижном диагностическом комплексе. В их числе были боец, который ранее работал фельдшером на скорой помощи, а также военный хирург.

«Принимал гражданских. От нашего комбата был приказ — помогать гражданским всем, чем можем. Этим мы и занимались. И более сотни гражданских, наверное, которым мы помогли в медпункте», — заключил Миф.

Ранее военный медик с позывным Боцман заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область негативно сказалось на здоровье и психологическом состоянии жителей. Он уточнил, что были нарушены логистика и обеспечение мирных жителей квалифицированной медицинской помощью.