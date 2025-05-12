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12:00, 12 мая 2025Экономика

Еврокомиссия начала инвестировать в военную промышленность Украины

Внешнеполитическая служба ЕС сообщила о первых инвестициях в ВПК Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Первые контракты на европейские инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины уже подписаны, в общей сложности Еврокомиссия планирует вложить в предприятия миллиард евро. Об этом на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между Евросоюзом (ЕС) и Украиной в Брюсселе рассказал заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис, передает ТАСС.

Чиновник уточнил, что деньги пойдут на передовые разработки украинской оборонной промышленности — беспилотники и ракеты, а также подчеркнул, что Киев уже может многому научить европейский ВПК, поэтому контакты будут выгодны обеим сторонам. Для его развития стороны создадут еще одну профильную комиссию по военно-техническому сотрудничеству.

Также Фрис рассказал, что в ближайшие две недели Европа потратит еще 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что компания достроит завод по выпуску снарядов на Украине в 2026 году, при этом предполагавшийся ранее объем выпуска, который составлял 150 тысяч снарядов в год, существенно возрастет.

Общий объем финансирования Украины ЕС с момента начала боевых действий в 2022 году оценивается в 147 миллиардов евро, из них на военную помощь пришлись 50,3 миллиарда. Такую оценку на прошлой неделе дал польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.

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