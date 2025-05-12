Врачи извлекли осколки из поясницы пятилетней россиянки после атаки украинского дрона

В Курской области пострадавшей от дрона ВСУ пятилетней девочке провели операцию

В Курской области провели операцию пятилетней девочке после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, в воскресенье, 11 марта, в Хомутовском районе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль с двумя взрослыми и ребенком внутри. Пятилетняя россиянка получила осколочные ранения.

Родители отвезли ее в ближайшую больницу, которая находилась в соседней Брянской области — Севскую ЦРБ. Там ребенку оказали первую помощь, а затем перевезли в Курскую областную больницу, где врачи извлекли осколки из поясницы девочки.

Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести, но стабильное. «За ней установлен весь необходимый уход, также по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром», — уточнил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что две женщины получили ранения при эвакуации из Суджанского района. С осколочными ранениями и резаными ранами их доставили в больницу.