Две женщины получили ранения при эвакуации из Суджанского района

Хинштейн: После атаки дрона на Суджанский район ранения получили две женщины

Две женщины получили осколочные ранения при эвакуации из Суджанского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным врио губернатора, 10 мая, в период действия перемирия, ВСУ нанесли удар дронами по населенному пункту Гуево, где в этот момент проходила эвакуация трех местных жительниц. «В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

Он добавил, что третья женщина не пострадала.

Ранее Хинштейн обвинил Вооруженные силы Украины в атаке беспилотником на памятник советским летчикам. По его словам, дрон атаковал памятник в поселке Коммунар Беловского района Курской области.