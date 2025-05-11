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13:46, 11 мая 2025Россия

Две женщины получили ранения при эвакуации из Суджанского района

Хинштейн: После атаки дрона на Суджанский район ранения получили две женщины
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Две женщины получили осколочные ранения при эвакуации из Суджанского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным врио губернатора, 10 мая, в период действия перемирия, ВСУ нанесли удар дронами по населенному пункту Гуево, где в этот момент проходила эвакуация трех местных жительниц. «В результате атаки ранения получили две женщины 1949-го и 1950-го годов рождения. С осколочными ранениями, резаными ранами их доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

Он добавил, что третья женщина не пострадала.

Ранее Хинштейн обвинил Вооруженные силы Украины в атаке беспилотником на памятник советским летчикам. По его словам, дрон атаковал памятник в поселке Коммунар Беловского района Курской области.

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