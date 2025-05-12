Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 12 мая 2025Бывший СССР

ВС РФ выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск американские HIMARS

ВС РФ выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы (ВС) РФ выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обстрелявшие Рыльск в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Ракетная атака по российскому городу была зафиксирована из района деревни Нагорновки в Сумской области Украины. После этого разведывательный дрон отследил перемещение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и по ней были нанесены точечные ракетные удары.

ВСУ атаковали Рыльск вечером 11 мая. Удар, предварительно, был нанесен по гостинице и автомойке. Сообщалось, что под завалами зданий могут находиться люди. Пострадали три человека, их доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

    Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

    Жена российского миллиардера опубликовала снимок в крошечном бикини

    Соратник Кадырова обратился с призывом к россиянам

    Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

    Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

    Военкор заявил о продолжающих поддерживать напряжение в Курской области бойцах ВСУ

    Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания

    Армия России получила новые Су-35С

    Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости