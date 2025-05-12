ВС РФ выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск американские РСЗО HIMARS

Вооруженные силы (ВС) РФ выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обстрелявшие Рыльск в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Ракетная атака по российскому городу была зафиксирована из района деревни Нагорновки в Сумской области Украины. После этого разведывательный дрон отследил перемещение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), и по ней были нанесены точечные ракетные удары.

ВСУ атаковали Рыльск вечером 11 мая. Удар, предварительно, был нанесен по гостинице и автомойке. Сообщалось, что под завалами зданий могут находиться люди. Пострадали три человека, их доставили в больницу.