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01:39, 12 мая 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ атакуют памятники со знаменами Победы в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали памятник со знаменем Победы в Харьковской области с помощью трех беспилотников. Об этом сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что под удар попал монумент в селе Пески. В результате атаки памятник был поврежден. По словам собеседника агентства, украинские войска «очень сильно реагируют на красный флаг».

Ранее ВСУ нанесли удар по Рыльску Курской области. Атаке подверглись гостиница и автомойка.

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара, предварительно, пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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