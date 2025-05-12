ВСУ ударили по памятнику со знаменем Победы в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ атакуют памятники со знаменами Победы в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали памятник со знаменем Победы в Харьковской области с помощью трех беспилотников. Об этом сообщил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что под удар попал монумент в селе Пески. В результате атаки памятник был поврежден. По словам собеседника агентства, украинские войска «очень сильно реагируют на красный флаг».

Ранее ВСУ нанесли удар по Рыльску Курской области. Атаке подверглись гостиница и автомойка.

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара, предварительно, пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.