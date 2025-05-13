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20:47, 13 мая 2025Интернет и СМИ

77-летний муж телеведущей пошутил о знакомстве в Tinder для пожилых

Муж телеведущей Прю Лейт пошутил, что познакомился с ней в Tinder для пожилых
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: ITV / Daily Mail

77-летний Джон Плейфэр, муж ведущей популярного шоу «Лучший пекарь Британии» 85-летней Прю Лейт, пошутил о знакомстве с супругой в приложении Tinder для пожилых людей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Плэйфер, который совместно с Лейт стал гостем утреннего ток-шоу «Этим утром», ответил на вопрос ведущей о том, где они познакомились. «В старческом Tinder», — в шутку ответил он.

В ответ ведущие засмеялись, а Лейт отметила что Плейфэр часто так шутит, но многие воспринимают его всерьез. После этого телеведущая рассказала, что на самом деле они познакомились дома у ее друзей. По словам женщины, сначала она не обратила внимание на Плэйфера, но на следующий день он приехал к ней домой на мотоцикле, и они начали общаться. В 2018 году пара поженилась.

Ранее выплативший бывшей жене почти два миллиарда рублей 85-летний комик Джон Клиз дал совет по разводу. По словам Клиза, разводиться лучше в 40 лет, а не в 70.

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