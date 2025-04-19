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11:42, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

Выплативший бывшей жене почти два миллиарда рублей комик дал совет по разводу

Комик Джон Клиз в шутку посоветовал разводиться в 40 лет, а не в 70
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Artur Widak / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Британский актер и стендап-комик Джон Клиз в эфире ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) дал совет по разводу. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Ведущая шоу Кейт Гаррауэй вспомнила, как в 2011 году Клиз отправился в сольный стендап-тур под названием «Тур по алиментам», во время которого со сцены сказал, что он выступает ради денег для бывшей жены Элис Фэй. В ответ комик отметил, что ему пришлось выплатить экс-супруге при разводе 20 миллионов долларов (почти два миллиарда рублей).

«Если вы собираетесь устраивать дорогой развод, сделайте это, когда вам 40 лет, а не 70», — в шутку посоветовал он.

Ранее известная российская телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, что после того, как рассталась с мужем, не подавала на развод с ним в течение нескольких лет. Модель уточнила, что за годы брака муж стал ей родным человеком, по этой причине она не могла окончательно разорвать отношения.

Джон Клиз был в браке с британской актрисой Элис Фэй с 1992 по 2008 год. Отмечается, что в 2023 году комик утверждал, что по-прежнему выплачивает долг бывшей супруге.

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