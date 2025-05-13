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06:34, 13 мая 2025Мир

Американский полковник высказался о новых переговорах России и Украины в Турции

Полковник Дэвис назвал будущие переговоры в Стамбуле последним шансом на мир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Новые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать последним шансом на мирное урегулирование украинского конфликта. Таким мнением поделился экс-полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

«Предстоящие переговоры, возможно, последний шанс на мирное урегулирование. Путин все также желает достичь мира, при том, что требования у всех сторон непростые», — отметил он. Как подчеркнул военный, Владимир Зеленский последовательно отклонил все предложения о мире при поддержке Европы.

Дэвис также заявил, что ни один европейский лидер не признал свои ошибки, все они продвигают свою позицию по Украине. В частности, речь идет о премьер-министре Польши Дональде Туске, канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне. Однако у России есть все силы, ресурсы и политическая воля для завершения конфликта, резюмировал Дэвис.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам с российским главой Владимиром Путиным, не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия. До этого Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая.

В Германии же заявили, что Украина должна принять предложение России о переговорах в Стамбуле. Переговоры намечены на этот четверг.

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