Немецкий депутат Котре: Украина должна принять предложение России о переговорах

Украина должна принять предложение России о переговорах в Стамбуле, не настаивая на сформулированных «коалицией желающих» условиях наподобие 30-дневного прекращения огня. С таким мнением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, пишет РИА Новости.

«Подобно американскому президенту (Дональду) Трампу, партия АдГ также разделяет мнение, что Украина должна принять российское предложение о прямых двусторонних переговорах, которые должны состояться в предстоящий четверг в Турции», — отметил немецкий политик.

По словам Котре, администрация главы Штатов Дональда Трампа, по всей видимости, не планирует поддерживать эскалацию или затягивание конфликта на Украине. В Вашингтоне неоднократно и ясно высказывалась за скорейшее прекращение боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский снова подтвердил готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия. Политик также подчеркнул, что 12 мая провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.