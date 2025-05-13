Бывшего замгубернатора российского региона вместе с сыном оставили под арестом за взятки

Суд продлил арест экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко и его сыну

Советский районный суд Брянска по ходатайству следователя продлил до 13 июня срок ареста бывшего заместителя губернатора региона Сергея Тимошенко и его сына Антона, проходящим по коррупционному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Защита подсудимых просила изменить им меру пресечения на домашний арест либо залог, однако судья не нашел для этого оснований.

Тимошенко-старшему вменяется получение взятки, а его сыну следствие отводит роль посредника при передаче незаконного вознаграждения.

По версии следственных органов, в 2019-2021 годах чиновник получал взятки в ходе строительства и выполнения капитального ремонта по госконтрактам в Брянской области. Он фиктивно трудоустроил сына, через которого шли деньги. Сумма взяток составляет 650 тысяч рублей, а также ему вменяется незаконное получение имущества стоимостью 770 тысяч рублей.