Часть дома рухнула в центре российского города

В центре Кемерово произошло обрушение фасада жилого дома

В центре Кемерово обрушилась часть фасада жилого дома. Об этом сообщает журнал «Ciбдепо».

Инцидент произошел на Советском проспекте, 34. Штукатурка жилого здания обвалилась прямо на тротуар. Местные жители рассказали, что на место прибыли специалисты и начали убирать завалы лопатами и метлами. На большом участке фасада остались только голые кирпичи.

В управляющей компании (УК) утверждают, что это штатная ситуация. «Это вчера отбойник работал. Машина подъемная приезжала. Мы специально снимали штукатурку, чтобы она не обвалилась на прохожих», — уточнили в УК.

Ранее в Челябинске рухнул потолок одной из квартир аварийного дома. Вечером 8 мая с потолка посыпалась штукатурка, а в ночь на 9 мая все содержимое чердака вместе с перекрытиями оказалось на полу.