Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:22, 13 мая 2025Экономика

Часть дома рухнула в центре российского города

В центре Кемерово произошло обрушение фасада жилого дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: MAXSHOT.PL / Shutterstock / Fotodom

В центре Кемерово обрушилась часть фасада жилого дома. Об этом сообщает журнал «Ciбдепо».

Инцидент произошел на Советском проспекте, 34. Штукатурка жилого здания обвалилась прямо на тротуар. Местные жители рассказали, что на место прибыли специалисты и начали убирать завалы лопатами и метлами. На большом участке фасада остались только голые кирпичи.

В управляющей компании (УК) утверждают, что это штатная ситуация. «Это вчера отбойник работал. Машина подъемная приезжала. Мы специально снимали штукатурку, чтобы она не обвалилась на прохожих», — уточнили в УК.

Ранее в Челябинске рухнул потолок одной из квартир аварийного дома. Вечером 8 мая с потолка посыпалась штукатурка, а в ночь на 9 мая все содержимое чердака вместе с перекрытиями оказалось на полу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Воюем дальше, команды "стоп" не было». Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?

    Киев и Вашингтон обсудили перспективы переговоров по Украине в Турции

    Жена российского миллиардера снялась топлес для зарубежного журнала

    77-летний муж телеведущей пошутил о знакомстве в Tinder для пожилых

    Российский режиссер рассказал о роли Нины Гребешковой в своей судьбе

    Три медика пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой помощи в российском регионе

    Россиянка рассталась с жизнью на танцполе из-за брошенного в чужой драке стула

    Стали известны подробности о недвижимости Чубайса в России

    Европу уличили в передаче дозы Зеленскому

    Назван сокращающий жизнь популярный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости