Доходы России от вывоза товаров заметно упали

ФТС: Экспортные доходы России сократились на $6,9 миллиарда в январе-марте

По итогам первого квартала 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от вывоза товаров иностранным покупателям сократились в общей сложности почти на семь миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

За отчетный период совокупные доходы отечественных экспортеров от продаж товаров за рубеж упали на 6,9 миллиарда долларов и составили 94,9 миллиарда. Импорт остался на уровне января-марта 2024 года — 63,1 миллиарда долларов.

На этом фоне положительное сальдо (разница между стоимостью экспорта и импорта) внешней торговли РФ снизилось на 17,83 процента год к году, до 31,8 миллиарда долларов. Суммарный же товарооборот за это время сократился на 4,18 процента и составил 158 миллиардов.

Наращиванию экспортных доходов во многом мешают масштабные западные санкции против различных секторов российской экономики, включая финансовый и энергетический. Дополнительным барьером служат трудности с трансграничной оплатой товаров. Подавляющая часть внешнеторговых операций РФ по-прежнему завязана на Китае. В январе-октябре 2024 года на долю КНР пришлась почти треть всего российского товарооборота — около 197 из 584 миллиарда долларов. В тройку крупнейших торговых партнеров РФ также вошли Индия и Турция.