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18:09, 13 мая 2025Силовые структуры

Двое россиян незаконно заработали миллионы на бонусной программе банка и попались

В Коломне задержали двух местных жителей за обман банка на 5 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники Росгвардии совместно коллегами из МВД задержали двух жителей Коломны, подозреваемых в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Росгвардии.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно зарабатывали деньги при помощи бонусной программы одного из банков. Они заказывали товары на сумму в 100 миллионов рублей, получали бонусные баллы, а уже на них закупались техникой. Впоследствии первоначальные заказы мошенники отменяли, а полученную за бонусные баллы технику — продавали.

Таким образом они причинили ущерб банку на сумму более пяти миллионов рублей. При обысках по их местам жительства была найдена часть товаров, которые злоумышленники не успели продать.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала пару за хищение ювелирных украшений на сотни тысяч рублей через маркетплейс.

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