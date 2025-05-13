Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 13 мая 2025Силовые структуры

Экс-главу российского военного представительства арестовали за многомиллионную взятку

Экс-глава военного представительства Максимычев арестован за ₽5,6 млн взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бывший глава военного представительства Андрей Максимычев арестован по делу о получении 5,6 миллиона рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Кроме того, в деле есть второй фигурант — бывшая подчиненная Максимычева Олеся Грицкова. Они оба обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-глава представительства арестован. Также на принадлежащее ему имущество наложен арест на общую сумму в размере более 14 миллионов рублей.

По данным следствия, предварительно установлено, что компания АО РНИИ «Электростандарт» заключила многомиллионные контракты с государственным заказчиком на изготовление специальных изделий. Отмечается, что именно Максимычев занимался контролем исполнения контрактов. Так, в период за 2015-2020 годы обвиняемые получили от представителя компании взятку в размере 5,6 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за общее покровительство и попустительство во время контроля за производством изделий.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Мужчина готовил диверсию в Херсонской области по заданию СБУ и попался

    Россиянку задержали по делу о смертельных гонках

    Во Франции Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Путин высказался о таланте актрисы Гребешковой

    Пассажирка напилась водки в самолете, ударила стюардессу и избежала наказания

    Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

    Названы 10 красноречивых признаков проблем с гормонами

    В Крыму 85-летняя пенсионерка стала жертвой барана

    Доходы России от вывоза товаров заметно упали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости