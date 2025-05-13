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16:25, 13 мая 2025Мир

Эрдоган предостерег НАТО от участия в конфликте на Украине

Эрдоган заявил, что НАТО не должна быть частью конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс не должен быть частью конфликта на Украине. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Турция решительно поддерживает установление всеобъемлющего прекращения огня и придерживается позиции, что НАТО не должна быть частью этой войны», — говорится в заявлении.

В сообщении канцелярии Эрдогана также подчеркивается, что Турция активизировала свои усилия по завершению войны между Украиной и Россией прочным и справедливым миром.

Ранее президент Турции заявлял, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, его переговоры с Путиным по Украине были всеобъемлющими.

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