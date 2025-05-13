Эстония решила выпускать множество беспилотников вместе с Украиной

Эстония собирается делать по две тысячи ударных беспилотников в день вместе с украинскими предприятиями. Об этом пишет BALTNEWS.
Производиться дроны будут на экспорт, часть из них отправится на Украину. При этом неизвестно, где и когда будет построено предприятие для этого производства. Издание отмечает, что к моменту запуска производства Киеву могут уже не понадобиться ударные дроны.
Ранее председатель оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что правительство Эстонии должно отправить украинских беженцев обратно в страну. Политик добавил, что в Эстонии проживает десять тысяч граждан Украины, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины.
До этого Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Также глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал прибытие в республику большого количества боеприпасов и новых систем вооружений.