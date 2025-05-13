Глава Евродипломатии оценила предложение России по переговорам

Каллас о предложении РФ по переговорам: Россия пытается выиграть время

Сомнительно, что Россия в действительности заинтересована в мире на Украине. Так верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оценила предложение России по переговорам, передает Reuters.

По мнению главы евродипломатии российская сторона «играет в игры, пытаясь выиграть время».

Ранее Каллас ультиматумом отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Она заявила, что они невозможны, пока не введен режим прекращения огня.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российской стороной, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.