Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:30, 13 мая 2025Мир

Глава Евродипломатии оценила предложение России по переговорам

Каллас о предложении РФ по переговорам: Россия пытается выиграть время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Сомнительно, что Россия в действительности заинтересована в мире на Украине. Так верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оценила предложение России по переговорам, передает Reuters.

По мнению главы евродипломатии российская сторона «играет в игры, пытаясь выиграть время».

Ранее Каллас ультиматумом отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Она заявила, что они невозможны, пока не введен режим прекращения огня.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российской стороной, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

    Джеки Чан пообещал никогда не прекращать выполнять трюки в кино

    Российские гребцы пропустят юниорский ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

    Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

    На Филиппинах произошло извержение вулкана

    Татьяна Буланова раскрыла секрет быстрого похудения

    Экс-депутат Рады объяснил ультиматум Киева и ЕС опасением обвала фронта

    ФАС проведет расследование из-за роста цен на лекарства в России

    В России составят топ-100 фильмов для школьников

    Заочно осужденный экс-банкир оказался должен десятки миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости