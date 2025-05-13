Глава офиса Зеленского призвал не идти навстречу России

Ермак: Россию не надо допускать до футбольных чемпионатов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не идти навстречу России и допускать ее до футбольных чемпионатов. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Об этом Ермак заявил на онлайн-встрече с представителями Министерства молодежи и спорта Украины и Украинской ассоциации футбола, во время которой координировались действия для «недопущения сборной России к участию в чемпионате мира по футболу в 2026 году».

«Россия пока не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и окончания войны. Поэтому было бы большой ошибкой говорить о том, что надо идти России навстречу и допускать к футбольным чемпионатам», — заявил он.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила надежду на участие России в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Президент организации Джанни Инфантино на встрече с главой США Дональдом Трампом заявил, что это было бы возможно, если наступит мир на Украине.