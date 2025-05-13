Истек срок ультиматума ЕС к России по прекращению боевых действий на Украине

Истек срок ультиматума ЕС к РФ по прекращению боевых действий до конца 12 мая

Истек срок ультиматума Европейского союза (ЕС) к России по прекращению боевых действий на Украине до конца 12 мая.

Срок истек в 01:00 по московскому времени. Европейский ультиматум фактически остался без ответа.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая. Он подчеркнул, что «часы тикают».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией.