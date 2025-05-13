Известную телеведущую госпитализировали с аппендицитом

Известную британскую телеведущую Ранвир Сингх госпитализировали с аппендицитом

Известную британскую телеведущую Ранвин Сингх, которая известна по участию в ток-шоу «Лоррейн» и «Доброе утро, Великобритания», госпитализировали с аппендицитом. Об этом Сингх сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В одной из недавних публикаций телеведущая рассказала о том, что почувствовала легкое недомогание, однако списала это на обычное переутомление, с которым решила справиться с помощью кофе. Однако уже с утра ей снова стало плохо.

«В 10:30 я почувствовала резкую боль в животе. Осталась в кровати на весь день. Оказывается, у меня разорвался аппендицит. Мне сделали срочную операцию», — поделилась подробностями случившегося телеведущая. Она отметила, что после операции врачи запретили ей водить машину неделю, а также заниматься спортом в течение четырех недель.

Ранее сообщалось, что популярного телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной. Холмс опубликовал фотографию, сделанную в машине скорой помощи, и поблагодарил медиков.