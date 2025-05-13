Кремль анонсировал приезд российской делегации в Турцию на переговоры по Украине

Песков: Российская делегация в четверг будет ждать украинскую сторону в Стамбуле

Российская делегация отправится в Турцию и будет ждать представителей украинской стороны в Стамбуле в четверг, 15 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону. [Состав российской делегации] пока не раскрываем», — анонсировал официальный представитель Кремля.

Песков также воздержался от комментариев по поводу заявлений Владимира Зеленского о желании встретиться в Турции с Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с Путиным в Турции 15 мая. По его словам, переговоры могут пройти в Анкаре или Стамбуле.