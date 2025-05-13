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16:04, 13 мая 2025Наука и техника

Летные испытания российских спутников «Ионосфера-М» №1-2 завершили

«Роскосмос»: Летные испытания спутников «Ионосфера-М» №1-2 завершены
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Летные испытания российских спутников «Ионосфера-М» №1-2 завершены. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Там же отмечается, что госкомиссия рекомендовала принять космические аппараты системы «Ионозонд» в эксплуатацию.

Ранее госкопорация сообщила, что на космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3-4.

В феврале «Роскосмос» заявил, что спутники «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.

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