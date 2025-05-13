Министра транспорта российского региона отправили в СИЗО за превышение полномочий

Суд арестовал министра транспорта Бурятии Гоге до 3 июня по делу о превышении

Советский районный суд Улан-Удэ отправил в СИЗО министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что дело министра связано с расследованием в отношении руководителя «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина.

О задержании Гоге стало известно 12 мая. Силовики провели обыски в Министерстве транспорта. Его, помимо превышения полномочий, подозревают в получении взяток. Предположительно, речь идет об освоении подрядов на ремонт дорог в Улан-Удэ стоимостью 2,6 миллиарда рублей.