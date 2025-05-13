Момент обнаружения Росгвардией 70 килограммов взрывчатки в лесополосе ЛНР попал на видео

Росгвардия показала видео с обнаружением 70 кг взрывчатки в лесополосе ЛНР

Росгвардия показала видео с обнаружением более 70 килограммов взрывчатки в лесополосе Луганской народной республики (ЛНР). Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как сотрудники ОМОН с собакой, дроном и спецсредствами исследуют местность и, найдя тайник, извлекают из него секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования. Поясняется, что 200 граммов взрывчатого вещества достаточно для уничтожения автомобиля. Содержимое тайника вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее сообщалось, что в ДНР нашли тайник украинских диверсантов, подготовленный для провокаций в праздники.