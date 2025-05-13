Московский студент пытался отправить в США посылки с древними моллюсками и попался

Таможенники поймали студента из Москвы за контрабанду древних аммонитов в США

Сотрудники Фдереальной таможенной службы (ФТС) задержали 24-летнего московского студента, пытавшегося отправить в США посылки с древними аммонитами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («контрабанда культурных ценностей в крупном размере»). По этой статье ему грозит штраф до одного миллиона рублей, лишение свободы или принудительные работы сроком до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, фигурант продавал товары за границу с помощью тематических сообществ в социальных сетях. В этот раз он пытался отправить девять посылок в различные страны. В декларации молодой человек указал, что пересылает декоративный камень, но специалисты установили, что в посылках находится древний вымерший головоногий моллюск рода Lytoceras sp. По их оценкам, он обитал на территории Северного Кавказа в меловой период мезозойской эры. Пересылаемые задержанным аммониты признаны культурной ценностью. Их стоимость составляет 120 тысяч рублей. Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого. В результате они обнаружили и изъяли еще партию различных окаменелостей.

Ранее сообщалось, что на Дальнем востоке таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры.

