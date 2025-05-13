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11:40, 13 мая 2025Силовые структуры

Мужчина готовил диверсию в Херсонской области по заданию СБУ и попался

ФСБ задержала мужчину за попытку подрыва сотовой вышки в Херсонской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали 56-летнего мужчину, который готовил диверсию в Херсонской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержанным оказался гражданин России и Украины. При себе у него находилось более одного килограмма взрывчатки С-4, радиолиния, детонатор и пульт дистанционного управления.

По версии следствия, мужчина планировал подорвать местную станцию сотовой связи по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к диверсии.

Суд заключил фигуранта под стражу.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения Андрея Сереженко, фигуранта дела о подрыве автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева.

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