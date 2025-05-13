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09:30, 13 мая 2025Мир

На Западе Зеленскому напомнили о запрещающем вести переговоры с Путиным указе

Малинен предложил Зеленскому отменить указ, запрещающий переговоры с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Может быть, для начала стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?» — спросил он у главы Украины.

Отмечается, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому Киев называет невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее главой является Путин.

Ранее Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным. Украинский лидер созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о данном решении.

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