На Западе Зеленскому напомнили о запрещающем вести переговоры с Путиным указе

Малинен предложил Зеленскому отменить указ, запрещающий переговоры с Путиным

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен задал вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Может быть, для начала стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?» — спросил он у главы Украины.

Отмечается, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому Киев называет невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее главой является Путин.

Ранее Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным. Украинский лидер созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил о данном решении.