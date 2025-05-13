Названы мешающие похудеть распространенные ошибки

Диетолог Чанг посоветовала худеющим людям не смотреть телевизор во время еды

Диетолог Мелисса Чанг заявила, что многие люди совершают одни и те же ошибки при похудении. Их она назвала в беседе с изданием Vogue.

Чанг посоветовала людям, желающим похудеть, не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном во время еды. Как пояснила специалистка, они мешают головному мозгу воспринимать сигналы о сытости, из-за чего может возникнуть переедание и, следовательно, набор веса.

Еще одной распространенной ошибкой при похудении, по мнению эксперта, являются слишком ограничительные диеты. Ученые доказали, что 90 процентов людей, которые соблюдали строгие диеты, набирают потерянный вес в течение двух-пяти лет. Как пояснила Чанг, это происходит, поскольку организм переходит в состояние тревоги и начинает накапливать жир.

Ранее диетолог София Джаквинта раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов. По ее словам, они не вызывают воспаление в организме у здоровых людей.