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14:30, 13 мая 2025Забота о себе

Названы мешающие похудеть распространенные ошибки

Диетолог Чанг посоветовала худеющим людям не смотреть телевизор во время еды
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Мелисса Чанг заявила, что многие люди совершают одни и те же ошибки при похудении. Их она назвала в беседе с изданием Vogue.

Чанг посоветовала людям, желающим похудеть, не смотреть телевизор и не пользоваться смартфоном во время еды. Как пояснила специалистка, они мешают головному мозгу воспринимать сигналы о сытости, из-за чего может возникнуть переедание и, следовательно, набор веса.

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Еще одной распространенной ошибкой при похудении, по мнению эксперта, являются слишком ограничительные диеты. Ученые доказали, что 90 процентов людей, которые соблюдали строгие диеты, набирают потерянный вес в течение двух-пяти лет. Как пояснила Чанг, это происходит, поскольку организм переходит в состояние тревоги и начинает накапливать жир.

Ранее диетолог София Джаквинта раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов. По ее словам, они не вызывают воспаление в организме у здоровых людей.

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