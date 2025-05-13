Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 13 мая 2025Россия

Под Москвой женщина отбила сына у вцепившегося в него алабая и попала на видео

В Подмосковье женщина отбила сына у вцепившегося в него алабая и попала на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Московской области женщина отбила сына у вцепившегося в него алабая и попала на видео. Кадры опубликовало издание «Москва» в Telegram.

На кадрах видно, как собака нападает на мальчика, ехавшего на велосипеде и сбивает его с ног. Мать ребенка приближается к собаке, пытаясь ее отогнать. В это время к ней на помощь приходят еще несколько человек. Совместными усилиями им удается прогнать собаку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Доклад о расследование запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее в Краснодарском крае собаки, оставленные хозяином на несколько дней без еды, разорвали лицо ребенку. В отношении владельца животных возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять бывших заключенных сбежали с полигона Минобороны перед отправкой на СВО

    Стало известно последствие взятия Миролюбовки в ДНР

    В Европе отложили вопрос о новых санкциях против России

    Россиянина приговорили к сроку за расправу над матерью

    В Санкт-Петербурге группу оштрафовали за песню про СВО

    Названы города России с самыми активными путешественниками на майские праздники

    В России заявили о плохом знании факторов полетов на Марс

    «Берлин решил сидеть в танке». Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем и Макроном, прятавшим белый сверток

    В России предупредили о тяжелых последствиях закона о такси

    ФСБ заподозрила россиянина в сотрудничестве с СБУ и возбудила дело о госизмене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости