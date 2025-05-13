Под Москвой женщина отбила сына у вцепившегося в него алабая и попала на видео

В Подмосковье женщина отбила сына у вцепившегося в него алабая и попала на видео

В Московской области женщина отбила сына у вцепившегося в него алабая и попала на видео. Кадры опубликовало издание «Москва» в Telegram.

На кадрах видно, как собака нападает на мальчика, ехавшего на велосипеде и сбивает его с ног. Мать ребенка приближается к собаке, пытаясь ее отогнать. В это время к ней на помощь приходят еще несколько человек. Совместными усилиями им удается прогнать собаку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Доклад о расследование запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее в Краснодарском крае собаки, оставленные хозяином на несколько дней без еды, разорвали лицо ребенку. В отношении владельца животных возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.