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15:29, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Пользователи сервисов Mail получили новые возможности

В линейке тарифов Почты и Облака Mail доступен новый тариф «Семейный»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В линейке тарифов «Почты» и «Облака Mail» стал доступен новый тариф «Семейный». Теперь можно добавлять в подписку до четырех пользователей и использовать один терабайт облачного пространства для общих дел. О нововведении сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

При создании семьи у владельца и ее членов появится возможность создавать общие папки и альбомы в разделе «Семья» и пользоваться всем доступным местом в облаке. Папки станут доступны всем участникам подписки, а личные файлы останутся приватными. Кроме того, участникам доступна безлимитная автозагрузка.

«В нашем сервисе очень много семейных пользователей, и нам важно отвечать их потребностям. С тестовым запуском семейной подписки мы сделали облачный сервис еще удобнее и практичнее для повседневного использования. (...) Мы стремимся создавать решения, которые делают жизнь лучше, — и семейная подписка именно об этом», — заявил руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака Mail» Сергей Прокудин.

Ранее сообщалось, что «Облако Mail» улучшило функционал для работы с контентом. Генеративный искусственный интеллект теперь будет создавать готовые воспоминания не только из фото, но и из видео пользователей.

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