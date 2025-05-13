Популярного российского рэпера госпитализировали с желудочным кровотечением

Рэпер Леша Свик перенес операцию после госпитализации с желудочным кровотечением

Российский рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) перенес операцию после госпитализации с желудочным кровотечением. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, на данный момент у него идет восстановление.

О том, что артист попал в больницу, ранее сообщила его супруга Ксения. «Я не знаю, что это и почему, ведь все было хорошо, мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — приводит ее слова Super.ru.

Ранее актрису Марину Денисову, известную по ролям в фильме «Лед 3» и сериале «Ментовские войны», экстренно госпитализировали.