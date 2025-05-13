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15:17, 13 мая 2025Культура

Популярного российского рэпера госпитализировали с желудочным кровотечением

Рэпер Леша Свик перенес операцию после госпитализации с желудочным кровотечением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anastasia Sorgina / URA.RU / Globallookpress.com

Российский рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) перенес операцию после госпитализации с желудочным кровотечением. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, на данный момент у него идет восстановление.

О том, что артист попал в больницу, ранее сообщила его супруга Ксения. «Я не знаю, что это и почему, ведь все было хорошо, мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — приводит ее слова Super.ru.

Ранее актрису Марину Денисову, известную по ролям в фильме «Лед 3» и сериале «Ментовские войны», экстренно госпитализировали.

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