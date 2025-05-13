Представитель Депардье отреагировал на приговор актеру

Агент Депардье Фрилле: СМИ повлияли на приговор Жерару по делу о домогательствах

Агент актера Жерара Депардье Арно Фрилле назвал приговор по делу о домогательствах результатом давления современного общества, а не правосудием. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По мнению представителя Депардье, судья предпочел подчиниться давлению медиа, которое «отменило» артиста задолго до приговора.

«Страх перед общественным осуждением перевешивает стремление к правосудию. Обвинение было равносильно признанию виновным. Жерар собирается подавать апелляцию на решение суда», — заявил Фрилле.

Ранее стало известно, что актера Жерара Депардье признали виновным по обвинению в сексуальных домогательствах. Суд во Франции огласил приговор российско-французскому артисту.