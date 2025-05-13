Россиян предупредили о связанной с «Госуслугами» уловке мошенников

МВД предупредило, что мошенники отправляют сообщения о взломе «Госуслуг»

Мошенники рассылают россиянам сообщения о взломе их аккаунта на портале «Госуслуги», указывая поддельные контакты для связи. Об уловке мошенников, связанной с платформой, предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По данным ведомства, аферисты присылают россиянам SMS или сообщения в мессенджерах с предупреждением, что в учетную запись потенциальной жертвы совершили вход. При этом мошенники оставляют номер телефона якобы службы поддержки и призывают собеседников позвонить на них. В министерстве подчеркнули, что если человек все-таки совершит звонок, ему ответит злоумышленник.

В МВД напомнили, что «Госуслуги» отправляют уведомления о входе в аккаунт только в том случае, если пользователь сам подписался на такую рассылку на портале в разделе «Безопасность». При этом сообщение приходит на привязанную к порталу электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru. SMS-сообщениями же такие предупреждения не отправляются, заключили в ведомстве.

Ранее МВД перечислило сведения, которые не следует никому сообщать. К таким ведомство отнесло данные банковской карты, ИНН, СНИЛС и номер и серию паспорта.