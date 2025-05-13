Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:03, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанной с «Госуслугами» уловке мошенников

МВД предупредило, что мошенники отправляют сообщения о взломе «Госуслуг»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники рассылают россиянам сообщения о взломе их аккаунта на портале «Госуслуги», указывая поддельные контакты для связи. Об уловке мошенников, связанной с платформой, предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

По данным ведомства, аферисты присылают россиянам SMS или сообщения в мессенджерах с предупреждением, что в учетную запись потенциальной жертвы совершили вход. При этом мошенники оставляют номер телефона якобы службы поддержки и призывают собеседников позвонить на них. В министерстве подчеркнули, что если человек все-таки совершит звонок, ему ответит злоумышленник.

В МВД напомнили, что «Госуслуги» отправляют уведомления о входе в аккаунт только в том случае, если пользователь сам подписался на такую рассылку на портале в разделе «Безопасность». При этом сообщение приходит на привязанную к порталу электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru. SMS-сообщениями же такие предупреждения не отправляются, заключили в ведомстве.

Ранее МВД перечислило сведения, которые не следует никому сообщать. К таким ведомство отнесло данные банковской карты, ИНН, СНИЛС и номер и серию паспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал инициаторов санкций против России придурками

    Госдума решила не вводить продажу алкоголя через «Госуслуги»

    Зеленский высказался о 30-дневном перемирии

    Двое россиян незаконно заработали миллионы на бонусной программе банка и попались

    В российском городе задумали запретить ночную езду на электросамокатах

    Обанкротившийся миллионер изнасиловал двух женщин в люксовом отеле на курорте Европы

    Обнаружен способ остановить мигрень до появления боли

    Россиян предупредили о связанной с «Госуслугами» уловке мошенников

    Россиянам предложили слетать в Дубай дешевле пяти тысяч рублей

    Россиянин пойдет под суд за расправу над соседом сестры по коммуналке 22 года назад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости