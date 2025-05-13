Россиян предупредили об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

Квартира может быть выставлена на торги, если была сделана незаконная перепланировка, образовались большие коммунальные долги или был нарушен жилищный кодекс, рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков. Этим он поделился с «Лентой.ру».
«Одним из таких вариантов, когда у собственника могут не изъять квартиру, а когда ее продают на торгах: часть идет на возмещение штрафов, а часть размещается собственником. То есть, когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — сказал Бендриков.
Еще один случай, когда квартиру могут выставить на торги, если существуют огромные долги по коммунальным платежам. В таком случае управляющая компания или «Жилищник» могут инициировать продажу квартиры для того, чтобы приобрести собственнику другое жилье и погасить задолженность.
Также возможно инициировать соответствующее судебное производство, если собственник нарушает нормы жилищного кодекса, например, сделал в своей квартире ветеринарную клинику или питомник. Однако, по его словам, существуют случаи, когда люди содержат в квартире свиней и жилье никто не забирает.
«В банкротство человек попадает, если у него это не единственное жилье, квартира уходит. При банкротстве могут изъять в счет погашения долгов кредиторов», — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что единственное жилье просто так не продать с торгов в случае банкротства, и оно должно быть признано роскошью. В этом случае будет приобретаться такая же по площади недвижимость в более скромном районе, а разница уйдет на погашение задолженности.
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