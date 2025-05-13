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05:30, 13 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили об угрожающих лишением недвижимости нарушениях

Риелтор Бендриков: Квартиру могут выставить на торги за перепланировку
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Unsplash

Квартира может быть выставлена на торги, если была сделана незаконная перепланировка, образовались большие коммунальные долги или был нарушен жилищный кодекс, рассказал эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков. Этим он поделился с «Лентой.ру».

«Одним из таких вариантов, когда у собственника могут не изъять квартиру, а когда ее продают на торгах: часть идет на возмещение штрафов, а часть размещается собственником. То есть, когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — сказал Бендриков.

Еще один случай, когда квартиру могут выставить на торги, если существуют огромные долги по коммунальным платежам. В таком случае управляющая компания или «Жилищник» могут инициировать продажу квартиры для того, чтобы приобрести собственнику другое жилье и погасить задолженность.

Также возможно инициировать соответствующее судебное производство, если собственник нарушает нормы жилищного кодекса, например, сделал в своей квартире ветеринарную клинику или питомник. Однако, по его словам, существуют случаи, когда люди содержат в квартире свиней и жилье никто не забирает.

«В банкротство человек попадает, если у него это не единственное жилье, квартира уходит. При банкротстве могут изъять в счет погашения долгов кредиторов», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что единственное жилье просто так не продать с торгов в случае банкротства, и оно должно быть признано роскошью. В этом случае будет приобретаться такая же по площади недвижимость в более скромном районе, а разница уйдет на погашение задолженности.

Ранее юрист Давид Адамс рассказал о случаях, когда дачные участки и дома могут принудительно изъять. По его словам, собственник дачного участка может не подозревать, что его недвижимость уже находится под угрозой изъятия.

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