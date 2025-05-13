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12:16, 13 мая 2025Россия

Россиянам показали гниющие останки вторгшегося в Курскую область наемника из страны НАТО

Опубликованы гниющие в Курской области останки польского наемника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Гниющие останки вторгшегося в Курскую область наемника показали жителям России. Снимки опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно лежащее среди мусора тело с признаками разложения. На одной из фотографий можно заметить четки с крестом, положенные на грудь бойца.

По данным канала, речь идет о наемнике из Польши. Он был уничтожен в ходе боев в приграничной зоне.

Ранее было опубликовано фото с телом украинского бойца, брошенного на территории Курской области. На снимке видно лежащего возле машины мужчину в камуфляже. Фотография была сделана в районе пропускного пункта Суджа.

ЖЗЛ
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