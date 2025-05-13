Россиянам предложили слетать в Дубай дешевле пяти тысяч рублей

Россиянам предложили авиабилеты из Москвы в Дубай за 4995 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила скидки на билеты по России и миру. Об этом сообщается в Telegram-канале российского лоукостера.

Так, 15 мая туристы могут купить билет класса «Базовый» из Москвы в Дубай за 4995 рублей, в Сочи — от 1999 рублей. При этом цена обратного рейса из города Объединенных Арабских Эмиратов может достигать более 20 тысяч рублей.

Также перевозчик предлагает выгодно слетать из Москвы и Санкт-Петербурга до Минска — стоимость авиаперелета составит от 2590 рублей. Тем временем билет из столицы до Самарканда, Узбекистан, обойдется от 4810 рублей.

Ранее сообщалось, что авиабилеты на юг России к началу лета подорожали до 85 процентов. В среднем стоимость перелетов в южные аэропорты — Сочи и Минеральных Вод — увеличилась на 30,5 процента в июне по сравнению с маем.

