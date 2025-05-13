Россиянин накануне Дня Победы пошел на прогулку в образе нациста и попал под арест

В Кемерове суд взял под арест мужчину за демонстрацию нацистской символики

В Кемерове суд назначил семь суток ареста жителю, разгуливавшему накануне Дня Победы в парке с нагрудным знаком люфтваффе ВВС 3-го Рейха, орденом железного креста и шевроном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов области.

Мужчину признали виновным в правонарушении по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. Установлено, что 8 мая он отправился в городской парк в черных брюках, коричневом пиджаке и с нацистской символикой, что было схоже образом нацистского лидера и членов нацистской партии.

На суде мужчина рассказал, что купил вещи в интернете, и носил, осознавая, что это может восприниматься как демонстрация нацистской символики.

Ранее сообщалось, что отдыхающий на курорте россиянин попал под арест из-за татуировки.