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11:44, 13 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пять лет насиловал маленькую дочь и попался благодаря подруге девочки

В Ленобласти отец пять лет насиловал дочь и попался благодаря подруге девочки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области 40-летний отец пять лет насиловал дочь. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По его данным, 12 мая подруга потерпевшей позвонила на телефон доверия и рассказала, что отец насилует ее знакомую с семи лет. Девочку опросили, она подтвердила информацию. Ее госпитализировали с травмами наружных половых органов. Последний раз отец надругался над 11-летней дочерью в день звонка в службу помощи.

Жителя Мурино уже задержали. Против него возбудили дело. В подростковом возрасте россиянина уже судили за кражу условно, но в 2000 году освободили от наказания по амнистии.

Ранее стало известно, что в Москве к 20 годам колонии приговорили отца, насиловавшего свою дочь.

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