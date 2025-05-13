Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:44, 13 мая 2025Путешествия

Россиянин угнал в США яхту за 2,5 миллиона долларов и попал на видео

The Independent: Во Флориде задержали угнавшего яхту 29-летнего россиянина
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Россиянин, получивший убежище в США, угнал яхту за 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, 29-летнего Николая Вилкова задержали в округе Мартин штата Флориды во время угона дорогостоящего плавательного средства. Полицейским пришлось преследовать его на лодках, погоня продлилась около полутора часов и попала на видео. В итоге судно оттеснили к мангровым зарослям и посадили на мель, сумма общего ущерба составила 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Вилков отказался добровольно покинуть капитанскую рубку, поэтому силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Во время задержания он заявил, что не понимает английский язык. Однако ранее россиянин уже общался с правоохранительными органами, когда офицеры заметили его в другом городе Флориды — Джупитере. Там также было зафиксировано несанкционированное движение мелкого судна, которое застряло на песчаной отмели. В тот раз полицейские не заподозрили россиянина в краже лодки и отпустили.

Уточняется, что у надзорных ведомств нет данных о том, как Вилков попал во Флориду. Известно, что в 2022 году он прибыл с семьей в Мексику, затем получил убежище на границе с Техасом. На данный момент мужчина находится в тюрьме, ему предъявлены обвинения в угоне транспорта особо крупных размеров, бегстве и сопротивлении при аресте. Его жена и ребенок неделей ранее вернулись в Россию. По сообщению шерифа округа Мартин, после того как угонщик отсидит предъявленный срок, его депортируют из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

    Microsoft решила уволить часть сотрудников

    Российский школьник изрезал бабушку и дядю

    Зеленский собрался в Стамбул с компанией

    Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

    В российском регионе задержали участника террористического сообщества

    Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

    Москвичам пообещали более теплый климат

    В России рассказали об экипировке корейских солдат

    Мерц пригрозил России новыми санкциями при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости