Россиянин угнал в США яхту за 2,5 миллиона долларов и попал на видео

The Independent: Во Флориде задержали угнавшего яхту 29-летнего россиянина

Россиянин, получивший убежище в США, угнал яхту за 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, 29-летнего Николая Вилкова задержали в округе Мартин штата Флориды во время угона дорогостоящего плавательного средства. Полицейским пришлось преследовать его на лодках, погоня продлилась около полутора часов и попала на видео. В итоге судно оттеснили к мангровым зарослям и посадили на мель, сумма общего ущерба составила 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

Вилков отказался добровольно покинуть капитанскую рубку, поэтому силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Во время задержания он заявил, что не понимает английский язык. Однако ранее россиянин уже общался с правоохранительными органами, когда офицеры заметили его в другом городе Флориды — Джупитере. Там также было зафиксировано несанкционированное движение мелкого судна, которое застряло на песчаной отмели. В тот раз полицейские не заподозрили россиянина в краже лодки и отпустили.

Уточняется, что у надзорных ведомств нет данных о том, как Вилков попал во Флориду. Известно, что в 2022 году он прибыл с семьей в Мексику, затем получил убежище на границе с Техасом. На данный момент мужчина находится в тюрьме, ему предъявлены обвинения в угоне транспорта особо крупных размеров, бегстве и сопротивлении при аресте. Его жена и ребенок неделей ранее вернулись в Россию. По сообщению шерифа округа Мартин, после того как угонщик отсидит предъявленный срок, его депортируют из страны.

