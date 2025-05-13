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03:39, 13 мая 2025Путешествия

Россиянка отдохнула на Ямайке и описала ее фразой «укурки собираются на площади и танцуют»

«Лента.ру».: Россиянка описала Ямайку фразой «праздник, несмотря на разруху»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Michael Melford / Design Pics Editorial / Universal Images Group / Getty Image

Российская путешественница отдохнула на Ямайке в городе Фалмут и рассказа о своих впечатлениях от страны. Своими наблюдениями она поделилась с изданием «Лента.ру».

По словам туристки из Москвы Полины, в первую очередь ее удивила жизнерадостность местных жителей — она заметила, что они очень позитивные и у них всегда праздник, несмотря на разруху вокруг.

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Тем не менее, девушке не понравилось, что в городе отовсюду доносился запах травы. Россиянке показалось, что все встречавшиеся ей люди были под наркотиками. «Все укурки здесь собираются прямо на главной площади и танцуют под палящим солнцем. У них опустошенный взгляд, но при этом кажется, что им очень весело», — такими фразами москвичка описала увиденное.

Несмотря на этот нюанс, россиянка все равно осталась очень довольна путешествием — она отметила, что страна показалась ей очень колоритной, яркой и живой. Также девушка подчеркнула, что на Ямайке были хорошие пляжи и красивое побережье.

Ранее россиянка описала свой опыт круизного путешествия на 19-этажном корабле. Девушка отметила, что это один из лучших опытов в ее жизни. За неделю ей удалось посетить Багамы, Ямайку и Каймановы острова.

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