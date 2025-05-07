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20:10, 7 мая 2025Путешествия

Россиянка попала на 19-этажный лайнер и описала опыт фразой «лучшее, что я видела в жизни»

«Лента.ру»: Россиянка поразилась масштабам круизного лайнера в 19 этажей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российская путешественница, отдыхающая в Майами, попала в круизное путешествие на 19-этажном корабле и описала опыт фразой «лучшее, что я видела в жизни». О своих впечатлениях девушка рассказала «Ленте.ру».

По словам Полины из Москвы, это ее первый отдых на круизном лайнере, и масштабы судна ее поразили. «Прямо сейчас мы плывем на огромной махине посреди океана. Здесь есть театр, гигантский спортзал, около 10 ресторанов и баров, казино, несколько бассейнов, кинотеатр под открытым небом и еще куча всего. Не верится, что все это не на суше, а на воде!» — удивляется девушка.

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Она добавила, что судно вмещает около шести тысяч человек и все каюты были забронированы за несколько недель до отправления. «Наш круиз предполагает семидневное путешествие по Карибам. Сначала Багамы, потом Ямайка, а в конце Каймановы острова. Каждый раз, когда мы сходим на сушу, я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на наш корабль, и каждый раз мне кажется, что это какая-то компьютерная графика. Насколько огромным и нереальным он выглядит на фоне крошечных островов», — отметила туристка.

Кроме того, девушка удивилась тому, какими современными оказались каюты и внутренние убранства в общих зонах. «Все коридоры, комнаты, залы для отдыха очень красивые и современные. Ощущение, что корабль абсолютно новый, и это делает отдых еще более приятным», — заключила москвичка.

В феврале пара российских путешественников потратила 2,5 миллиона рублей на поездку в США и вызвала споры в сети. Они рассказали, что побывали в Нью-Йорке, на концерте Джастина Тимберлейка, в Майами, круизе по Карибским островам, парке Universal Orlando и Бостоне.

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