Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:48, 13 мая 2025Экономика

Россиянка поверила «бывшему начальнику» и лишилась квартиры

Жительница Воронежской области лишилась жилья и 3,3 млн рублей из-за аферистов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Россошанского района Воронежской области поверила «бывшему начальнику» и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

64-летняя женщина рассказала полицейским, что недавно получила сообщение от мужчины, который выдавал себя за ее бывшего руководителя. Он сообщил, что от ее имени поступил перевод на счет финансирования экстремистской группировки. Испугавшись обвинений, для дальнейшего «безопасного» общения с юристами россиянка установила приложение, через которое злоумышленники убедили ее продать недвижимость, чтобы «сохранить сбережения». В мае сделка состоялась, после чего пенсионерка отправила более 3,3 миллиона рублей на указанные реквизиты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что жительница Калининграда лишилась 4,6 миллиона рублей, вырученных с продажи квартиры, из-за аферистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

    Москвичей предупредили о нападающих ради развлечения воронах

    По Харькову дважды ударили дроны

    Microsoft решила уволить часть сотрудников

    Российский школьник изрезал бабушку и дядю

    Зеленский собрался в Стамбул с компанией

    Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

    В российском регионе задержали участника террористического сообщества

    Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

    Москвичам пообещали более теплый климат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости