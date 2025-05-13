Россиянка поверила «бывшему начальнику» и лишилась квартиры

Жительница Воронежской области лишилась жилья и 3,3 млн рублей из-за аферистов

Жительница Россошанского района Воронежской области поверила «бывшему начальнику» и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

64-летняя женщина рассказала полицейским, что недавно получила сообщение от мужчины, который выдавал себя за ее бывшего руководителя. Он сообщил, что от ее имени поступил перевод на счет финансирования экстремистской группировки. Испугавшись обвинений, для дальнейшего «безопасного» общения с юристами россиянка установила приложение, через которое злоумышленники убедили ее продать недвижимость, чтобы «сохранить сбережения». В мае сделка состоялась, после чего пенсионерка отправила более 3,3 миллиона рублей на указанные реквизиты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Накануне стало известно, что жительница Калининграда лишилась 4,6 миллиона рублей, вырученных с продажи квартиры, из-за аферистов.