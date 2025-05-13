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12:59, 13 мая 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали лучшие качества мужчины для совместной жизни

Психолог Каравайцева: Эмпатия — лучшее качество мужчины для совместной жизни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Россиянкам назвали лучшие качества мужчины для совместной жизни. Комментарий психолога сервиса Twinby Ларисы Каравайцевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка напомнила, что эмпатия — признак эмоциональной зрелости. «Если вы расскажете такому мужчине, что у вас на работе был тяжелый день, то он не станет быстро менять тему или говорить, что это все пустяки. Он выразит беспокойство, станет задавать вопросы, чтобы разобраться в ситуации, подумает, как помочь», — пояснила она.

Кроме того, по словам собеседницы, умение говорить — важное качество, которое позволяет открыто обсуждать то, что тревожит партнеров. «Умение честно обсудить, рассказать партнеру свои переживания — золотой ключик к гармоничным отношениям», — уточнила эксперт и добавила, что честность является залогом хороших отношений.

До того как строить брак, важно понять, есть ли в партнере настоящая доброта. Здесь нужно просто смотреть на его действия в разных ситуациях. Как он обращается с официантами, поддерживает ли друзей в трудных ситуациях, помогает ли тем, кто в этом нуждается

Лариса Каравайцевапсихолог

Вдобавок психолог напомнила о важности последовательности и стабильности в поведении мужчины, а также о терпении. «Годами жить с человеком, который не умеет контролировать свои эмоции, будет очень сложно, — отметила Каравайцева. — К тому же перспективный партнер уважает ваше мнение и прислушивается к тому, что вы говорите».

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В заключение психолог заявила, что мужчина должен уметь радоваться за успехи своей возлюбленной и поддерживать ее в трудную минуту. «Вы должны чувствовать от мужчины поддержку — только так можно расслабиться и построить прочные отношения», — подытожила эксперт и добавила, что у пары должны быть схожие взгляды на жизнь.

В марте пара отпраздновала 70 лет брака и поделилась секретами долгой любви.

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